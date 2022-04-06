السعودية: التبرع للمجهولين يزيد احتمالية تمويل الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وأضافت رئاسة أمن الدولة السعودية في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، فى إشارة إلى المجهولين أنهم "قد يكونون أخطر مما تظنون، فاجعلوا تبرعاتكم عبر الجهات المصرح لها".

وأكد الأمن العام أن الجهات الأمنية المختصة باشرت مهامها بالقبض على كل من يمارس التسول وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق في مخالفات النظام، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة فى حقه.