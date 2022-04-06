الخارجية التونسية: تصريحات الرئيس التركى بخصوص تونس «تدخل غير مقبول»

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن بالغ استغرابها من التصريح الذى أدلى به الرئيس التركى بخصوص تونس، معتبرة أن هذا التصريح يعد تدخلا غير مقبولا فى الشأن الداخلى، ويتعارض تماما مع الروابط الأخوية التى تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل فى العلاقات بين الدول.





وذكرت الوزارة -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطنى وترفض بشدة كل محاولة للتدخل فى سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك فى مسارها الديمقراطى الذى لا رجعة فيه. وأكدت الوزارة أن تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخول الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التى تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضى ومع مسار الديمقراطية الشكلية التى لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات.

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