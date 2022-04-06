جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس الشورى اليمنى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، مع السفير البريطانى لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، آفاق تحقيق السلام فى اليمن فى ضل المشاورات اليمنية-اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجى فى العاصمة السعودية الرياض.





وأكد الدكتور بن دغر، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية على ضرورة المضى قدماً فى توحيد كافة القوى الوطنية والمكونات اليمنية تحت إطار الشرعية الدستورية، وبما يمنع تقسيم اليمن، وينهى التمرد والانقلاب الذى تدعمه إيران فى بلادنا.. مشيرًا إنه إذا استمر النفوذ خارج إطار الشرعية ستنقسم اليمن إلى سلطات وسيؤثر ذلك على اليمن ودول الجوار والأمن الدولى.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثى الانقلابية لن تحكم اليمن بمشروعها السلالى العنصرى، مؤكدًا أنها ترتكب مزيد من الجرائم بحق أبناء الشعبى اليمن، وتفرض حصار على مدينة تعز، وتغلق كافة الطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى استمرارها بقصف الاحياء السكنية وترويع المواطنين والنازحين بمحافظة مأرب فى محاولة منها للسيطرة على المدينة..منوها بان المليشيات لازالت مستمرة فى تهديد دول الجوار المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بإرسالها الصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت المدنية ومصادر الطاقة.

وطالب الدكتور بن دغر بالمزيد من الضغط البريطانى والدولى على الحوثيين لاحترام الهدنة ووقف دائم لإطلاق النار والعودة للحوار.

من جانبه، أكد السفير البريطانى حرص بلاده على وحدة وأمن واستقرار اليمن وإقامة علاقات أفضل مع اليمن، منوهاً بأن الحوار والخطوات التى تتم فى المشاورات اليمنية-اليمنية تبعث التفاؤل للوصول إلى توافق بين جميع الأطراف يفضى إلى حل للازمة اليمنية..

وجدد أوبنهايم التأكيد على استمرار بلاده بدعم جهود الأشقاء فى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجى، لتوحيد صفوف الشعب اليمنى لمواجهة الانقلاب وتحقيق السلام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن وبريطانيا يبحثان آفاق تحقيق السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.