الدفاع الروسية: قادة كتيبة آزوف المتطرفة يفشلون فى مغادرة ماريوبول

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن كوناشينكوف قوله "إن صباح 5 أبريل، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لإجلاء قادة كتيبة "آزوف" المتطرفة من ماريوبول.
وأضاف أن القوات الروسية اسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مى-8" حاولتا اختراق المدينة من جهة البحر"، مشيرًا إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تم تدمير 125 طائرة حربية و93 مروحية و403 طائرات مسيرة و1981 دبابة ومدرعة و854 مدفعا و1876 عربة عسكرية.
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