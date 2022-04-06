مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: الوضع الإنسانى يتدهور فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت زكى - فى كلمتها أمام مجلس الأمن حول الوضع فى أوكرانيا اليوم الثلاثاء - إلى أنه يجب التأكد من الوقائع فى أوكرانيا بشكل حيادى، مضيفة "أننا ندعم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن الوضع فى أوكرانيا".
ودعت مندوبة الإمارات، إلى حماية المدنيين فى أوكرانيا وتأمين وصول المساعدات، معربة عن شعورها بالقلق بشأن تأثر الأمن الغذائى بسبب الحرب فى أوكرانيا.
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