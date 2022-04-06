وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الانتخاب يأتى بعد الجهود المحلية والدولية البارزة التى بذلتها المملكة فى مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعاونها البناء مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وكان آخرها مبادرة الرياض ####GlobE#### التى أعلنت عنها خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين العام الماضى، تماشيا مع رؤية المملكة 2030، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحظيت بدعم المجتمع الدولى.
ويمثل المملكة فى مجلس أمناء الأكاديمية، مدير عام الإدارة العامة لتعزيز النزاهة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الدكتور شاكر بن أحمد الصالح.
يذكر أن المملكة صادقت على اتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد فى العام 2013، وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بتمثيل المملكة فى اجتماعات ومؤتمرات الأكاديمية، وتعتبر نقطة الاتصال الرسمية للمملكة فى الموضوعات التى تعنى بالأكاديمية، حيث تعد الأكاديمية منظمة دولية تعليمية تعنى بدعم الجهود الدولية المعلوماتية بمكافحة الفساد، من خلال التدريب والبحوث المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتخاب السعودية عضوا بمجلس الأمناء للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.