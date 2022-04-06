واشنطن تعتزم فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستفرض غدًا حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد المؤسسات المالية الروسية وأيضا المسئولين الروس، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.





وأكدت بساكى - فى إفادة صحفية نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أنه "سنعلن غدًا عقوبات جديدة على مسئولى الحكومة الروسية وأفراد أسرهم والمؤسسات المالية المملوكة لروسيا وكذلك الشركات المملوكة للدولة"، موضحة أن "الهدف من العقوبات الأميركية الجديدة هو التسبب فى المزيد من إضعاف النظام المالى الروسى".

وتابعت "العقوبات هى إحدى الوسائل التى بحوزتنا وقد تسببت العقوبات فى انكماش الاقتصاد الروسى"، مشيرة إلى أن "موسكو ستكون أمام خيارين إما استنزاف احتياطاتها المتبقية أو التخلف عن سداد الديون، والجزء الأكبر من هدفنا هنا هو استنفاد الموارد التى يحتاجها بوتين لمواصلة حربه ضد أوكرانيا".

وأشارت المتحدثة، إلى أنه "سياستنا لا تقوم على تغيير النظام فى روسيا ولكن (الرئيس الروسى فلاديمير بوتين) ارتكب فظاعات ضد شعب آمن وأصبح منبوذًا على الساحة الدولية".

ونوهت بأن "الرئيس الأمريكى جو بايدن وصف ما حدث فى أوكرانيا بأنه جرائم حرب وتحدث بصوت مرتفع على ضرورة المحاكمة والمحاسبة وقتل الناس فى بوتشا".

وكانت الخزانة الأميركية فرضت الخميس الماضى حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا تستهدف 13 فردًا و21 كيانًا روسيًا، ضمن الحملة المفروضة على موسكو، على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.