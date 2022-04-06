استطلاع: نصف الكنديين يشعرون بالخيانة من اتفاق الليبراليين والديموقراطيين

جدة - نرمين السيد - أظهر استطلاع رأى اليوم الثلاثاء أن نصف الكنديين يشعرون بأن الاتفاق بين الحزب الليبرالى والحزب الديمقراطى الجديد على إبقاء الحكومة الحالية فى السلطة حتى عام 2025 كان بمثابة خيانة للأشخاص الذين صوتوا لهذين الحزبين.





ووجد الاستطلاع أن ما يزيد قليلا عن 60 فى المائة من الكنديين أيدوا الاتفاقية بقوة أو إلى حد ما، لكن البلاد كانت منقسمة حول ما إذا كانت الصفقة ستحقق أى شيء بالفعل.. وقال 52 فى المائة فقط إن الصفقة ستؤدى إلى سياسات أفضل، بينما اعتقد 48 فى المائة أنها لن تؤدى إلى ذلك.

وعلى الرغم من هذا الدعم الفاتر للصفقة، إلا أن الكثيرين يشعرون بأنها غير عادلة للناخبين.

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