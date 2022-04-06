ترامب يعترف بخسارة الانتخابات للمرة الأولى

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب الذى رفض مرارا فوز بايدن فى الانتخابات: "لم أفز بالانتخابات" أثناء حديثه فى يوليو أمام لجنة من المؤرخين عقدها جوليان زيليزر الأستاذ فى جامعة برينستون ومحرر "رئاسة دونالد ترامب: أول التقييم التاريخى ". ومع ذلك قال ترامب زورا أيضا إن التصويت "تم التلاعب به وخسره"، جاءت التعليقات بعد ثمانية أشهر من الانتخابات وبعد ستة أشهر من أعمال الشغب فى 6 يناير 2021 فى مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب الذين سعوا لإلغاء هزيمته.



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