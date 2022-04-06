دوي انفجارات في لفيف غربي أوكرانيا

أعلن حاكم لفيف في غرب أوكرانيا عدم ورود أي تقارير عن إصابات من جرّاء انفجارات دوّت في منطقته مساء الثلاثاء.
وتحدّث الحاكم مكسيم كوسيتسكي عبر تطبيق تلغرام عن سماع "دوي انفجارات قرب راديخيف"، البلدة الواقعة على بُعد نحو 70 كيلومتراً شمال شرقي لفيف، ودعا "الجميع إلى البقاء في الملاجئ".
وفي منشور لاحق أورد الحاكم أنّه "حتى الساعة لا معلومات عن سقوط ضحايا".
ومنذ أن انسحبت القوات الروسية في الأيام الأخيرة من منطقة كييف، يعرب مسؤولون أوكرانيون عن تخوّفهم من هجوم روسي واسع النطاق على منطقة دونباس في الشرق الأوكراني.
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