نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية من خلال موقع بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني في المقال التالي
نتائج القبول الموازي 2021/2022 التي يتزايد حولها البحث من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات نستعرضها الان، حيث قد تم الاعلان بشكل مؤخرا على ان نتائج القبول الموازي أصبحت مطروحة حالياً عبر رابط إلكتروني مفعل امام جميع الطلاب بعد التأكيد على رفع تلك النتائج على شكل ملفات pdf، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات وطرق الحصول على تلك النتائج
نتائج القبول الموازي 2021/2022
من المقرر على ان تعتمد وزارة التربية والتعليم العراقية على موقع الوزارة الرسمي لتقديم شتي الخدمات امام الطلاب، حيث فى ظل ازمة ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد، اصبح لايمكن ان ان تعتمد وزارة التربية والتعليم على الجهات التقليدية للإعلان عن مختلف النتائج، على ان تخصص مؤخراُ وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الرسمي للكشف والإعلان عن نتائج القبول الموازي حتي أصبح الاستعلام عن تلك النتائج مبسط تماماً وسهل بالاسم الرباعي ورقم الامتحان بعد التأكيد على كشف معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية، على ان نستعرض الان مع حضراتكم طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
نتابع الان وننقل أمام حضراتكم خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً فى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني.
- النقر على خانة عرض النتائج على ان تكون النتائج معلنة امامكم على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية من خلال موقع بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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