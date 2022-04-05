نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية من خلال موقع بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي 2021/2022 التي يتزايد حولها البحث من قبل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات نستعرضها الان، حيث قد تم الاعلان بشكل مؤخرا على ان نتائج القبول الموازي أصبحت مطروحة حالياً عبر رابط إلكتروني مفعل امام جميع الطلاب بعد التأكيد على رفع تلك النتائج على شكل ملفات pdf، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات وطرق الحصول على تلك النتائج

نتائج القبول الموازي 2021/2022

من المقرر على ان تعتمد وزارة التربية والتعليم العراقية على موقع الوزارة الرسمي لتقديم شتي الخدمات امام الطلاب، حيث فى ظل ازمة ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد، اصبح لايمكن ان ان تعتمد وزارة التربية والتعليم على الجهات التقليدية للإعلان عن مختلف النتائج، على ان تخصص مؤخراُ وزارة التربية والتعليم العراقية موقعها الرسمي للكشف والإعلان عن نتائج القبول الموازي حتي أصبح الاستعلام عن تلك النتائج مبسط تماماً وسهل بالاسم الرباعي ورقم الامتحان بعد التأكيد على كشف معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية، على ان نستعرض الان مع حضراتكم طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان وننقل أمام حضراتكم خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً فى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني.

النقر على خانة عرض النتائج على ان تكون النتائج معلنة امامكم على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق