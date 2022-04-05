الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على فلسطينيين فى باب العامود

جدة - نرمين السيد - وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين بالضرب والدفع، قبل أن تلاحقهم حتى منطقة وادى الجوز، وتطلق الرصاص المطاطى تجاههم.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من شارع نابلس فى محيط باب العامود، لم تعرف هويته بعد، كما اعتقلت رئيس لجنة أهالى المعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب، خلال تواجده قرب مركز التوقيف المعروف بـ "المسكوبية"، فى القدس المحتلة.