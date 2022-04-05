كبير مراقبى بعثة الاتحاد الأوروبى للانتخابات النيابية بلبنان يصل بيروت غدا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يلتقى هولفينى بكبار المسئولين ورؤساء الأحزاب ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدنى وهيئة الإشراف على الانتخابات والسلطات المعنيّة.

ويطلق هولفينى فى نهاية الزيارة فى 11 أبريل الجارى رسميًا بعثة مراقبة الانتخابات خلال مؤتمر صحفى.

وكان الاتحاد الأوروبى أعلن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية بلبنان والمقرر إجراؤها فى 15 مايو المقبل، تلبية لدعوة وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.

وأكد مكتب الاتحاد الأوروبى بلبنان، أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل عين عضو البرلمان الأوروبى جيورجى هولفينى كبير مراقبى البعثة.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبى التزم بمساعدة العملية الانتخابية فى لبنان من خلال توفير قدر كبير من الدعم المالى والتقنى والسياسى للتحضير لهذه العملية، مؤكدًا أن إجراء الانتخابات هو قبل كل شيء حق وأمر يتوقعه شعب لبنان، وهو أيضا مسئولية سيادية يجب أن تتبعها الحكومة اللبنانية.

يذكر أن هذه هى المرة الرابعة التى ينشر فيها الاتحاد الأوروبى بعثة لمراقبة الانتخابات فى لبنان بعد انتخابات أعوام 2005 و2009 و2018.