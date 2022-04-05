وزيرا خارجية الجزائر وبولندا يؤكدان ضرورة تعزيز العلاقات فى شتى المجالات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اللقاء، الذى جمع لعمامرة بالوزير البولندى على هامش تواجده بالعاصمة البولندية وارسو كرئيس مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية. وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان، أن الوزيرين اتفقا على تبادل الزيارات الثنائية وتكثيف الاتصالات والمشاورات بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجدد لعمامرة شكر الجزائر لبولندا على المجهودات التى بذلتها لتسهيل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين الوافدين من أوكرانيا.

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