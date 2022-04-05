الاقتصاد اللبنانية: مفاوضات مع البنك الدولى لوضع برنامج للأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، أن المفاوضات الجارية مع البنك الدولى وصلت مرحلة متقدمة وإيجابية، وغرضها العمل على وضع برنامج متكامل يضمن سلامة الأمن الغذائى وتوافر المواد الأساسية، وتحديدا القمح والدقيق.





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