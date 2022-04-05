إيطاليا وبريطانيا يؤكدان ضرورة فرض عقوبات جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأشار دى مايو - فى تغريدة له على موقع (تويتر)، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (أكى) - إلى أن الهدف المشترك هو تحقيق السلام فى أوكرانيا، مجددا إدانته للعملية العسكرية الروسية على كييف.

وكان وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، أن روما طردت 30 دبلوماسيًا روسيًا "لأسباب تتعلق بالأمن القومى".

وفى سياق آخر، أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية العملياتية والتكتيكية والصاروخية الروسية أصابت 33 هدفًا للقوات الأوكرانية خلال يوم واحد.

وأكد كوناشينكوف فى تصريحات أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت خلال اليوم 5 طائرات بدون طيار أوكرانية.