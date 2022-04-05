الاتحاد الأوروبى يمنح مولدوفا 53 مليون دولار لمواجهة تبعات أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الأوروبى عن منح مولدوفا 53 مليون دولار إضافية لمواجهة تبعات الحرب فى أوكرانيا، فى وقت تستضيف فيه الدولة السوفيتية السابقة العدد الأكبر من النازحين الأوكرانيين قياسًا بعدد المواطنين.





وقال مفوض سياسة الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبى أوليفر فاريلى - فى بيان - إنه تم منح مولدوفا 53 مليون يورو إضافية لمساعدتها على مواجهة الانعكاسات المتعددة للحرب فى أوكرانيا، موضحًا أنه "سيأخذ هذا الدعم شكل برنامج لدعم الميزانية ليتم تسليمه فى أسرع وقت ممكن". جاء هذا الإعلان فى المؤتمر الوزارى فى برلين لإطلاق منصة دعم مولدوفا، وهى المنصة التى أنشأتها ألمانيا وفرنسا ورومانيا وتجمع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ودول مجموعة السبع والشركاء الدوليين والدول ذات التوجه المماثل لحشد دعم دولى فورى وملموس لمولدوفا فى مواجهة الوضع الحالى.

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