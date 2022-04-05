الرئيس الأوكرانى: أتواصل مع أسرتى 10 دقائق يوميا

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع التلفزيون الأوكرانى، قال زيلينسكى اليوم الثلاثاء: "أعيش ببساطة، أستيقظ فى الصباح وأبدأ العمل، وفى المساء أذهب للنوم"، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".
وأضاف زيلينسكى: "هل عائلتى مصدر إلهام لى؟ نعم، وبرنامجنا يدعى خمس خمس، فنحن نتواصل فى مكان ما خمس دقائق صباحًا وخمس دقائق مساء، هذا هو كل تواصلنا".
يذكر أن زوجة زيلينسكى وطفليهما يعيشون فى مكان سرى فى أوكرانيا، بينما يقود زيلينسكى الدفاع عن بلاده انطلاقاً من المكتب الرئاسى شديد التأمين فى كييف.
ولم يفصح زيلينسكى كيفية التواصل مع عائلته.
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