العراق: القبض على 5 إرهابيين وضبط 5 أحزمة ناسفة فى نينوى والأنبار

جدة - نرمين السيد - ذكرت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أنه إلقاء القبض على خمسة إرهابيين فى محافظتى الأنبار ونينوى من المطلوبين للقضاء، بالإضافة إلى ضبط 5 أحزمة ناسفة، وذلك فى عمليات نوعية واستباقية نفذت فى قواطع العمليات وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، مشيرة إلى تسليم الإرهابيين إلى الجهات المعنية وتكليف مفارز الجهد الهندسى المرافق للقوات برفع الأحزمة الناسفة وتفجيرها موقعيًا.

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