روسيا بالأمم المتحدة: موسكو تتوقع مزيد من الاستفزازات ومحاولات التشويه

جدة - نرمين السيد - وقال نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولى، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية "نحن نتفهم تمامًا ما تفعلونه، تلعبون بالبطاقة الأوكرانية لضخ حملة دعاية هستيرية مناهضة لروسيا كل يوم".

وفى وقت سابق، نشرت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية مقطع فيديو يُزعم أنه تم تصويره فى مدينة بوتشا بمنطقة كييف، وترقد جثث القتلى على الطريق، فيما شكك العديد من مستخدمى الإنترنت فى مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدى قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمى.

كما لاحظ المستخدمون أن "الموتى" يحركون أيديهم، وعند النظر فى مرآة الرؤية الخلفية لسيارة المشغل، يبدو أن أحد "الموتى" يغير موقعه بمجرد مرور السيارة.