الدفاع الروسية: تدمير 33 منشأة عسكرية أوكرانية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف: "صباح 5 أبريل، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لإجلاء قادة كتيبة "آزوف" النازية من ماريوبول. وأسقطت القوات الروسية مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مى-8" حاولتا اختراق المدينة من البحر".

وأشار إلى أن موسكو أبلغت كييف عدة مرات بالسماح للجيش الأوكرانى بإلقاء أسلحته طواعية ومغادرة ماريوبول، وقد تم تقديم هذا العرض صباح الثلاثاء.

وتابع كوناشينكوف: "يتم تجاهل هذه المقترحات باستمرار من قبل نظام كييف. وبالنظر إلى عدم اهتمام كييف بإنقاذ أرواح جنودها، ستقوم القوات المسلحة الروسية وقوات دونيتسك بتحرير ماريوبول من المتطرفين".