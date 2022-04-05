رئيس وزراء كوريا الجنوبية يوجه بإخماد حرائق غابات بونجهوا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكره مكتب "كيم"، ونقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - فإنه أصدر تعليماته للسلطات المعنية لتجهيز رجال الإطفاء والمعدات لفترة الليل مع ضمان سلامة رجال الإطفاء. واندلعت حرائق الغابات فى جبل فى بلدة بونجهوا الواقعة على بعد 244 كيلومترًا جنوب شرق سول ظهر اليوم.

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