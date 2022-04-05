"فاتن أمل حربي" تثير أهم قضية للمطلقات في مصر

مع تزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بقضايا المرأة في المسلسلات المصرية، يأتي الموسم الرمضاني الجديد بمسلسل "فاتن أمل حربي"، ليطرح مسألة شائكة جديدة تنجم عن الطلاق، وهي "الولاية التعليمية"، والخاصّة بمن يتولى الإشراف على تعليم الأطفال بعد الطلاق.

وقالت عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة في القاهرة، دينا الجندي، إن مسلسل "فاتن أمل حربي" يعد استكمالا للأعمال الفنية المصرية في إلقاء الضوء علي مشكلات المرأة المطلقة، ومنها فيلم "أريد حلا".

وطرح "أريد حلًّا" مشاكل المرأة المطلقة التي تعاني من تبعات الطلاق في المحاكم، وجسد الدور الفنانة الراحلة فاتن حمامة، في سبعينيات القرن الماضي، ونجم عنه تغيير في قانون الأحوال الشخصية، وظهور قانون الخُلع الذي اختصر إجراءات وسنوات قضايا الطلاق في المحاكم.

وأكدت دينا الجندي في حديثها لسكاي نيوز عربية، أن الدراما لها دور إيجابي، وبخاصة التلفزيونية، في نبذ سلوكيات سلبية كضرب الزوجات والعنف بكل أشكاله ضد المرأة، ويتناول هذا المسلسل مسألة "الولاية التعليمية".

ما هي الولاية التعليمية؟

وبحسب دينا الجندي، فإنّ مسألة الولاية التعليمية (الإشراف على تعليم الأبناء) طرحت أسئلة مهمة عبر المسلسل، منها وجوب حدوث الطلاق رسميا للحصول الولاية التعليمية من عدمه. وهل هي دعوى قضائية؟ وهل تستغرق وقتا طويلا في المحاكم؟

وهنا يوضّح مكتب شكاوى المرأة الإجراءات القانونية التي تنظم تلك المسألة، ومنها المادة 54 من قانون الطفل، التي تنص على "أن التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف حول ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي مِن ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيّا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة".

وألزمت وزارة التربية والتعليم الأب، قانونيا، تحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة، ما دام أن التلميذ ما زال في سنّ الحضانة.

كما لفتت الوزارة إلى أنه لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك.

عناد الأم وتعنّت الأب

وترى الجندي أن الولاية يجب أن تعطي لمن يصرف بشكل مُرْض على الأبناء، محتجة في ذلك بأن بعض الآباء يُحوّل أبناءه بعد الطلاق من مدارس خاصة إلى مدارس أقل مستوى عنادا وانتقاما من الأم التي طلبت الطلاق، كما أن هناك أمهات يُغالين في مصاريف مرهقة انتقاما من الأب، وفي النهاية من يعاني بين عناد الأم وتعنّت الأب هو الأبناء.

وعودة لمسألة العنف، لفتت المسؤولة في المجلس القومي للمرأة إلى أن لجنة المشاركة السياسية قررت الأخذ بتوصيات رئيس البلاد، عبد الفتاح السيسي، الخاصة برعاية المطلقات والمرأة المعيلة، وإنشاء وحدة تكافؤ الفرص للتوعية بحقوق المرأة حال تعرضها للعنف بشتى أنواعه، ومتابعة ذلك، بما فيه داخل الوزارات والمراكز الحكومية.

ومسلسل "فاتن أمل حربي" هو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وتمثيل نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، خالد سرحان.