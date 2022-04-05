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روسيا وأوكرانيا تجريان تبادلاً جديداً للأسرى

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا اليوم الثلاثاء عن إجراء تبادل جديد للأسرى بين روسيا وأوكرانيا. روسيا وأوكرانيا تجريان تبادلاً جديداً للأسرىأعلنت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا اليوم الثلاثاء عن إجراء تبادل جديد للأسرى بين روسيا وأوكرانيا. ونقل موقع "روسيا اليوم" عن موسكالكوفا قولها: إن التبادل شمل 86 جندياً من كل جانب. وكانت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا أعلنت الشهر الماضي عن إجراء أول تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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