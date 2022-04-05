مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال رمضان .. شاهد

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دوت الخليج :- نشر مركز الفلك الدولي، أول صورة لهلال شهر رمضان المبارك، والتي التقطت من أعلى قمة في الإمارات، قمة جبل جيس في رأس الخيمة.
وقال المركز في تغريدة عبر تويتر، السبت، إنه تم التقاط الصورة الاولى عند الساعة 8 صباحا، وبعد القمر عن الشمس 12 درجة.
كما نشر صورة أخرى قال إنها التقطت من مرصد الختم الفلكي في أبوظبي، عند الساعة 11:30 صباحا، وبعد القمر عن الشمس 13 درجة.
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