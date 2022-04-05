نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل grand theft auto: vice city للاندرويد 2022 شروط اللعبة ومميزات جاتا فايس سيتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنزيل grand theft auto: vice city للاندرويد ، لعبتنا التي نتحدث عنها اليوم قد باعت 17.5 مليون نسخة على البلاي ستيشن 2 وذلك حسب الشركة الموزعة تيك-تو إنترأكتيف، وهي لعبة جراند ثفت أوتو 5 وتحديداً فايس سيتي مما يجعلها رابع لعبة فيديو مبيعاً على البلاي ستيشن 2 كما أن اللعبة صدرت مع إشادة من النقاد والمعجبين إلا فقط بعض الانتقادات التي نالت اللعبة نظراً لمحتواها الفاضح لبعض الثقافات. كما أن اللعبة قد نالت على موقع آي جي إن حصلت اللعبة على تقييم 10/9.7 وللمزيد عن اللعبة وكيفية تنزيلها دون مشقة أو تعب أو برامج رواد موقع ثقفني فتابعونا في الفقرات القادمة

تنزيل grand theft auto: vice city للاندرويد

لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي قد حصلت على تقييم 10/9.6 من موقع جيم سبوت. كما حصلت على تقييم 5/5 من موقع جيم برو. وأخيراً تقييم 10/10 من مجلة البلاي ستيشن الأمريكية الرسمية. ونظيرتها البريطانية صوتت لها كرابع أفضل لعبة للبلاي ستيشن على الإطلاق. ومن الأسباب التي جعلت هناك مديحاً كثيراً على اللعبة. مشاهد البداية والنهاية الأكشن. بالإضافة إلى إعادة إحياء حقبة الثمانينات. حيث استعانت اللعبة بالعديد من التفاصيل في أفلام مشهورة.أبرزهم مسلسل الثمانينات “ميامي فايس”.

سر شهرة اللعبة وسعي الجميع للقيام بــ تنزيل grand theft auto: vice city للاندرويد. هو أنها إضافة على أنها من ألعاب العالم المفتوح ذات الشعبية. كذلك هي من الألعاب المثيرة لاحتوائها على سرقة السيارات. إضافة إلى الرصاص والمطاردات. وحرب العصابات في مدينة فايس سيتي. كما أن هذا الإصدار له أنظمة تشغيل المختلفة وهي أجهزة إكس بوكس والويندوزللعب لعبة gta 5 للاندرويد.

لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي

عند إطلاق لعبة جراند ثفت أوتو. ومنذ إطلاقها أصبحت من أكثر الألعاب مبيعاً في 2002. وفي شهر يوليو 2006 أصبحت أكثر ألعاب البلاي ستيشن 2 مبيعاً على الإطلاق. قبل أن تصبح لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories. وسر حب الأشخاص للعبة هي أنها تحقق ما يمكن أن لا يحققوه. وهو الاستيلاء والسرقة وحرب العصابات. هي اللعبة الأكثر مبيعاً بدلاً منها. كما أنه قد قامت روك ستار جيمز بتعديل اللعبة وتحديثها. إلى أن أصبحت اللعبة الأكثر مبيعا من ألعاب العالم المفتوح. وذلك بعد لعبة جراند ثفت أوتو. جدير بالذكر أن مدينة فايس سيتي موجودة في لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories والتي قصتها تمهد لأحداث فايس سيتي وفي فقرتنا القادمة سنطلعك على تنزيل grand theft auto: vice city للاندرويد.

طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5

لمعرفة طريقة تحميل لعبة GTA Vice City للاندرويد يجب عليك اتباع الخطوات التالية وتطبيقها كما هي :

بعد إغلاق بيانات الهاتف وفتح شبكة الواي فاي

ستقوم بالذهاب إلى متجر Google Play على الجوال. أما بالنسبة لجوالات الايفون يجب الذهاب على Apple Store.

البحث عن تنزيل grand theft auto: vice city للاندرويد. في شريط البحث.

في شريط البحث. اضغط عليها ثم قم بشرائها ثمنها 23 ريال تقريباً. وللايفون ستنزل الملفات بعد الدفع ثمنها 3.99 دولار أمريكي.

وهواتف هواوي ونوفا وهونر يمكن البحث عنها في آب جاليري ثمنها 25 ريال سعودي.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن اللعبة قد نالت إعجابكم وقد كانت مفيدة لكم وللمزيد من المقالات الشيقة تابعونا رواد موقع ثقفني ودمتم بخير.