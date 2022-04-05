الرئيس اليمنى يدعو إلى استغلال المشاورات لتوحيد الصفوف

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن ذلك جاء خلال كلمته التى ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال إقامته مأدبة إفطار حضرها نائبه الفريق الركن على محسن صالح ورئيسا مجلسى الوزراء والشورى الدكتور معين عبد الملك والدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومستشارى رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلسى النواب والشورى والسلطات القضائية، وقيادات المؤسسة العسكرية والأمنية وعددا من القيادات والشخصيات الوطنية.
وأكد الرئيس هادى دعمه لأية توصيات تدعم وحدة الصف وتسعى لبناء دولة بمؤسسات وطنية قوية، وتصحح أية اختلالات، ومساندته لجهود تحقيق السلام لأبناء الشعب اليمنى وبما يحقق الأمن والاستقرار للبلاد.
ودعا الرئيس اليمنى الحوثيين إلى الالتزام بالثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة والديمقراطية واللجوء إلى طاولة الحوار لتحقيق السلام للشعب اليمنى والعودة لمسار بناء الدولة المدنية الاتحادية التى تم التوافق على بنائها فى مؤتمر الحوار الوطنى، والابتعاد عن مشروعات إيران التدميرية، وتحقيق سلام شامل وعادل مبنى على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى والقرارات الأممية وفى مقدمتها القرار 2216.
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