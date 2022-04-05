سلوفينيا تطرد 33 دبلوماسيا روسيا

جدة - نرمين السيد - واستدعت وزارة الخارجية السفير الروسى، تيمور إيجفازوف، لإبلاغه بتقليص عدد الطواقم الدبلوماسية والإدارية، بحسب بيان. وقالت ناطقة لوكالة «فرانس برس» إن هذا الإجراء طال 33 شخصا.

وصنف الاتحاد الأوروبى، الثلاثاء، عددا من الدبلوماسيين الروس العاملين مع مؤسسات أوروبية «أشخاصا غير مرغوب بهم»، ممهدا لاحتمال طردهم من بلجيكا.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، «قررتُ تصنيف عدد من المسؤولين فى البعثة الدائمة للاتحاد الروسى لدى الاتحاد الأوروبى أشخاصا غير مرغوب بهم لقيامهم بأنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسى»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن دائرة الشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى «تستدعى السفير الروسى لدى الاتحاد الأوروبى اليوم لإبلاغه بهذا القرار».

وندد الكرملين، الثلاثاء، بـ«ضيق البصيرة» الأوروبية، إثر طرد بلدان فى أوروبا أكثر من 120 دبلوماسيا روسيا على خلفية الهجوم الروسى على أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، فى تصريحات إعلامية «هو أمر مؤسف.. فالحد من فرص التواصل على الصعيد الدبلوماسى فى هذه الظروف الصعبة ينم عن ضيق بصيرة من شأنه أن يعقد بعد أكثر»، العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبى.

وقررت إسبانيا طرد نحو 25 دبلوماسيا روسيا، «بمفعول فورى»، لأنهم يشكلون «تهديدا لمصالح البلاد»، على ما أعلن وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى الثلاثاء. وحذت إسبانيا، بذلك حذو فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك التى عمدت إلى طرد دبلوماسيين روس على خلفية الهجوم الروسى على أوكرانيا، لا سيما بعد العثور قبل أيام على جثث كثيرة فى مدينة بوتشا.

وأعلن وزير الخارجية الدنماركى، ييبى كوفود، الثلاثاء، أن بلاده ستطرد 15 دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس، وذلك بعد يوم من طرد دبلوماسيين روس من فرنسا وألمانيا لأسباب مماثلة. وقال كوفود للصحافة، «أثبتنا أن عملاء الاستخبارات الخمسة عشر المطرودين قاموا بأنشطة تجسس على الأراضى الدنماركية»، مؤكدا العزم على «إرسال إشارة واضحة إلى روسيا مفادها أن التجسس على الأراضى الدنماركية غير مقبول».

وفى وقت سابق الإثنين، قالت فرنسا إنها ستطرد 35 دبلوماسيا روسيا «تتعارض نشاطاتهم مع مصالحها»، وفق ما أعلن مصدر فى وزارة الخارجية الفرنسية. وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن «هذه الخطوة تأتى فى سياق نهج أوروبى. مسؤوليتنا الأولى تبقى ضمان سلامة الفرنسيين والأوروبيين».

وفى خطوة مماثلة قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الإثنين، إن بلادها قررت طرد «عدد كبير» من الدبلوماسيين الروس على خلفية حرب أوكرانيا، فى حين أفادت معلومات تلقتها وكالة «فرانس برس» بأن عددهم يصل إلى أربعين.