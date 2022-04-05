نتنياهو يشارك فى مظاهرة بالقدس غدًا لإسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية

جدة - نرمين السيد - أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، اعتزامه المشاركة فى مظاهرة دعا إليها اليمين غدا فى القدس المُحتلة وذلك بغرض إسقاط الحكومة الحالية التى يرى اليمين إنها تعجز عن توفير الأمن للإسرائيليين.





وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المُظاهرة التى ستنظم فى القدس تحت عنوان "إسرائيل تنزف"، من المتوقع أن يُشارك فيها آلاف الأشخاص وسيلقى خلالها نتنياهو كلمة.

وشهدت إسرائيل الأسبوعين الماضيين تنفيذ أربع عمليات ثلاثة منها مميتة، ووقع أول هجوم فى بئر السبع بالنقب وبعد أيام، وقع الثانى فى "الخضيرة" شمالا، وجاء الهجوم الثالث، فى تل أبيب.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن مجموعة من النشطاء اليمينيين تظاهروا اليوم الثلاثاء للاحتجاج على وزيرة الداخلية أييليت شاكيد المُنتمية لحزب رئيس الوزراء الإسرائيلى (يمينا) وذلك خلال جولة لها.

وطالب النشطاء شاكيد بالاستقالة من منصبها بسبب الفوضى الأمنية فى إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهتف النشطاء لشاكيد "كونى بطلة واسقطى الحكومة".