وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الرئاسة خصصت 48 بابا لدخول المصلين، منها 17 بابا فى التوسعة السعودية الثالثة، و23 بابا فى توسعة الملك فهد، و7 أبواب فى منطقة المسعى، وباب جسر أجياد، كما خصصت 38 بابا لدخول المعتمرين للمسجد الحرام، منها 13 بابا فى توسعة الملك فهد، و6 أبواب فى منطقة الملك عبدالعزيز (أجياد)، و19 بابا فى منطقة المسعى، وحددت 4 أبواب لخدمات طوارئ المعتمرين، و10 أبواب مخصصة للخدمات.
كما تمت تهيئة 35 مصلى للرجال و30 مصلى للنساء فى التوسعة السعودية الثانية، إضافة إلى تجهيز العديد من المسارات المخصصة لإرشاد ضيوف بيت الله الحرام لتحقيق انسيابية حركة الحشود بكل سلاسة وتنظيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 100 باب لتنظيم دخول المصلين بالمسجد الحرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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