ولى عهد أبوظبى ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، علاقات التعاون والعمل الثنائى بين البلدين وإمكانيات تعزيزه وتنميته بما يخدم مصالحهما المشتركة.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أنه تم خلال الاتصال استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها خصوصًا تطورات الأزمة الأوكرانية وسبل احتواء تداعياتها على المستوى الإنسانى والاقتصادى، وأهمية سرعة الاستجابة للأوضاع الإنسانية بأوكرانيا لمنع تفاقمها وأولوية توفير الحماية للمدنيين المتضررين من الأزمة والحفاظ على حياتهم بجانب ضمان سلامة العاملين فى المجالات الإنسانية وتأمين الممرات لإيصال المساعدات. وفى هذا الإطار، أشاد ترودو بالدعم الذى تقدمه دولة الإمارات من مساعدات إغاثية إلى المدنيين المتضررين فى أوكرانيا.

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