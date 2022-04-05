جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فى أول تقييم كامل لها منذ ثلاثة أسابيع بحسب "أسوشيتد برس"، أن أكثر من 7.1 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا حتى الأول من أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين آخرين فروا إلى الخارج.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2.9 مليون آخرين يفكرون بجدية فى "مغادرة مكان إقامتهم المعتاد بسبب الحرب".
ويمثل هذا العدد زيادة عن حصيلة المنظمة الدولية للهجرة فى منتصف شهر مارس والتى بلغت أكثر من 9.7 مليون نازح داخليا فى أوكرانيا ولاجئ إلى الخارج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: أكثر من 11 مليون شخص غادروا منازلهم فى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.