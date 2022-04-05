الأمم المتحدة: أكثر من 11 مليون شخص غادروا منازلهم فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فى أول تقييم كامل لها منذ ثلاثة أسابيع بحسب "أسوشيتد برس"، أن أكثر من 7.1 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا حتى الأول من أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين آخرين فروا إلى الخارج.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 2.9 مليون آخرين يفكرون بجدية فى "مغادرة مكان إقامتهم المعتاد بسبب الحرب".

ويمثل هذا العدد زيادة عن حصيلة المنظمة الدولية للهجرة فى منتصف شهر مارس والتى بلغت أكثر من 9.7 مليون نازح داخليا فى أوكرانيا ولاجئ إلى الخارج.