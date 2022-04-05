روسيا: طرد ألمانيا دبلوماسيينا بمثابة تدمير العلاقات معنا بشكل كامل

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فى بيان: "فى 4 أبريل، أعلنت السلطات الألمانية دون أى مبرر عقلانى أن 40 موظفا فى البعثات الخارجية الروسية بألمانيا غير مرغوب فيهم. لا يسعنا إلا أن نعتبر هذا القرار غير المسبوق تأكيدا لمسار برلين غير الودى والصريح تجاه التدمير الكامل والمتعمد للعلاقات الثنائية المعقدة مع بلادنا".
وأضافت أن رد فعل موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس سيكون "ملموسا" بالنسبة لألمانيا.
ونددت زاخاروفا بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التى قالت فيها إن الدبلوماسيين الروس المطرودين يشكلون "تهديدا للذين يبحثون عن حماية عندنا"، معتبرة أن "هذه الاتهامات الموجهة ضدنا تشهد على أعمق أزمة فى وزارة الخارجية الألمانية ذاتها، بعد أن فقدت الإحساس بالواقع ومعها القدرة على التحدث بلغة الدبلوماسية".
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