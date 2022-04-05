الأمم المتحدة: حرب أوكرانيا أحد أكبر التحديات أمام النظام العالمى

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الروسى على أوكرانيا يمثل أحد أكبر التحديات التى تواجه النظام العالمى على الإطلاق "بسبب طبيعته وعنفه وعواقبه"،، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأضاف جوتيريش، فى كلمته، أن الحرب تضع ضغوطا أكبر على العالم النامى، إذ يواجه أكثر من 1.2 مليار نسمة ارتفاعا فى تكاليف الغذاء والطاقة والأسمدة بشكل خاص. وأضاف: "نشهد بالفعل انتقال بعض الدول من حالة القابلية للتأثر إلى (مرحلة) الأزمة، وعلامات على اضطرابات اجتماعية خطيرة".

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