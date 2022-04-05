دول الترويكا تؤكد دعمها القوى لتسهيل الحوار بين السودانيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج) دعمها القوى لتسهيل جهود عملية الحوار السياسى بين السودانيين تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى ومنظمة "إيجاد"، والمتوقع أن يقود لقيام حكومة انتقالية ومدنية مقبولة.





والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مع وفد سفراء دول الترويكا بالخرطوم. وقالت السفيرة لوسى تاملين القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى السودان، فى تصريحات صحفية عقب اللقاء، إن اجتماع دول الترويكا مع الرئيس البرهان كان صريحا وبناء. وأضافت أن دول الترويكا أعلنت دعمها القوى لكل الجهود الرامية لتحقيق الانتقال المدنى الديمقراطى فى السودان.

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