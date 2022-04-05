طرد 19 موظفا من البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أعلن الممثل الأعلى للسياستين الخارجية والأمنية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، بأنه قرر طرد عدد من موظفى البعثة الدائمة لروسيا فى الاتحاد الأوروبى واعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب بهم.





وقال بوريل، وفقا لبيان صادر اليوم عن الاتحاد الأوروبى على موقعه الالكترونى، لاقتراح بنود الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، "قررت اليوم تحديد عدد من المسؤولين فى البعثة الدائمة للاتحاد الروسى لدى الاتحاد الأوروبى، كأشخاص غير مرغوب بهم، لقيامهم بأنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسى".

وجاء فى بيان مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد، أن الاتحاد الأوروبى أعلن "19 موظفًا فى البعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبى أشخاصاً غير مرغوب بهم لتورطهم (المزعوم) فى أنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسى".

ووفقا للبيان، دعا بوريل، الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبى، فلاديمير تشيزوف، بعد ظهر الثلاثاء، لإطلاعه على القرار.

من جانبها، أعلنت رومانيا طرد 10 موظفين من السفارة الروسية فى بوخارست، واعتبرتهم "أشخاصا غير مرغوب بهم"، ضمن حملة من طرد الدبلوماسيين الروس فى دول الغرب على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بيان وزارة الخارجية الرومانية، اليوم الثلاثاء، إن "السلطات الرومانية قررت إعلان 10 أشخاص يعملون فى السفارة الروسية فى بوخارست أشخاصًا غير مرغوب فيهم على الأراضى الرومانية".

فى المقابل، أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن إعلان ألمانيا طرد 40 دبلوماسيا روسيا يشكل "تأكيدا على مسار برلين لتدمير كامل لمجمل العلاقات مع موسكو".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن " السلطات الألمانية أعلنت أمس دون أى مبرر أن 40 موظفا فى البعثات الخارجية الروسية بألمانيا غير مرغوب فيهم، لا يسعنا إلا أن نعتبر هذا القرار غير المسبوق تأكيدا لمسار برلين غير الودى والصريح تجاه التدمير الكامل والمتعمد للعلاقات الثنائية مع بلادنا"..مضيفة أن رد فعل موسكو على طرد الدبلوماسيين الروس سيكون "ملموسا" بالنسبة لألمانيا.

وفى سياق آخر، بحث نائب وزير الخارجية الروسى مبعوث الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير السعودى لدى روسيا، عبد الرحمن الأحمد، الوضع الراهن فى أوكرانيا.

وجاء فى بيان وزارة الخارجية الروسية: " تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على تطور الوضع فى أوكرانيا وما حولها".