فيديو رامي عباس.. هل هي رسالة "مبهمة" جديدة حول عقد صلاح؟

يلجأ الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، إلى حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، لإرسال رسائل "مبطنة" حول قضية تجديد عقد النجم المصري مع ناديه ليفربول.

وهذه المرة، نشر عباس فيديو له مع أسطورة نادي ليفربول، إيان راش، داخل مطعم، ليلة الإثنين، ولم يعرف موقع المطعم.

ولم يفهم مغزى رسالة عباس من الفيديو، الذي يأتي قبل يوم من مباراة ليفربول المهمة بدوري أبطال أوروبا، أمام بنفيكا البرتغالي.

ولجأ عباس بالسابق لوسائل التواصل الاجتماعي، لبعث رسائل "مبطنة" تخص تجديد عقد محمد صلاح، وهي القضية الشائكة التي تشغل صلاح وناديه ليفربول.

وسبق لعباس أن نشر رسوما تعبيريا ضاحكة، على حسابه، بعد تصريحات المدرب الألماني يورغن كلوب، بأن الأمر "أصبح بيد صلاح"، حول مسألة التجديد، وأن النادي فعل ما يستطيع فعله، وهو ما هيج الجماهير عليه.

ويريد صلاح تجديد عقده مقابل راتب ضخم، يجعله الأعلى أجرا في ليفربول، ولكن ليفربول لا يريد كسر "هرم الرواتب" الذي يخصصه للاعبين في الفريق.