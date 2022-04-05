الملك يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

دوت الخليج :- هنأ الملك عبدلله الثاني ابن الحسين الامة الاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك . وقال في تغريدة على تويتر : "بحلول شهر الصيام والقيام، نحمد الله أن بلغنا رمضان ونسأله عز وجل أن يبارك لنا فيه، وينعم بالخير على وطننا وأمتينا، ويتقبل منا الطاعات وصالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير " .

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