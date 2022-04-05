مواعيد التسجيل في نظام نور 1444 للطلاب بالصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال noor

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عمر شويل - جدة ننشر مواعيد التسجيل في نظام نور 1444 للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية التعميم الخاص بتنظيم التسجيل في نظام نور بالهوية للطلاب والطالبات الجُدد للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل بمشيئة الله تعالى، وقد أرفقت في تعميمها الصادر اليوم الثلاثاء بتاريخ الخامس من شهر أبريل الجاري العديد من الأمور الهامة التي تتعلق بأعمار الطلاب المقرر قبولهم ومواعيد التسجيل في الصف الأول الابتدائي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الأهلية والعالمية ومدارس التعليم العام، ومن خلال موقع ثقفني نوفر مواعيد التسجيل وشروط القبول للطلاب المستجدين، إلى جانب توفير رابط دخول نظام نور المركزي 1443.

مواعيد التسجيل في نظام نور 1444

تم إصدار التعميم المنتظر من جانب أولياء الأمور الخاص بتنظيم تسجيل أبنائهم وبناتهم بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد من جانب وزارة التعليم عام اليوم، حيث حددت موعد بدء تسجيل الطلبة في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال 1444هـ، ومن المقرر أن يبدأ نظام نور المركزي في استقبال طلبات التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين اعتباراً من تاريخ السادس عشر من شهر رمضان 1443هـ.

وقد وجهت الوزارة بضرورة اعتماد التعميم الجديد من جانب الإدارات التعليمية والعمل والالتزام بما ورد في الدليل الخاص بقبول الطلاب الجُدد، ومن ثم إبلاغ التعميم لكافة مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية (الابتدائية الحكومية – الابتدائية الأهلية “تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة” والمدارس العالمية والأجنبية – المدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية).

كما أصدرت الوزارة في تعميمها الصادر اليوم عدداً من التنبيهات الهامة والتي تتمثل في تطبيق الضوابط الواردة به على الطلاب السعوديين وغير السعوديين بالمدارس المذكورة، كما أوجبت على إدارات التعليم بمناطق المملكة ضرورة التأكد من أن كافة الروضات الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية ثم إضافتها في نظام نور المركزي.

رابط نظام نور تسجيل الطلاب في الصف الأول 1444

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن مواعيد التسجيل في نظام نور 1444 للطلبة المستجدين ليتم البدء في استقبال طلبات تسجيل الطلاب في أول ابتدائي ورياض الأطفال من جانب أولياء الأمور عبر نظام نور المركزي فور حلول الموعد المحدد، كما يمكن من خلال موقع نور استخراج نتائج الطلاب أيضاً ومتابعة تقدمهم الدراسي، فمن يرغب في الحصول على رابط دخول نظام نور الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط نظام نور لولي الأمر (noor.moe.gov.sa).

مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) مواعيد تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال في نظام نور للعام الدراسي 1444هـ pic.twitter.com/WEvOw1azm6 — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) April 5, 2022

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1442

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1444هـ وفقاً للخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات الواردة ضمن التعميم الصادر عن وزارة التعليم عام، ويمكنكم التعرف على طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

خطوات تسجيل طالب جديد وولي أمر من الجوال

يمكنكم التعرف على طريقة وخطوات التسجيل في نظام نور لولي أمر جديد، وخطوات تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي عن طريق الهاتف الجوال من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

مواعيد تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي 1442

يمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل في نظام نور 1444 أو فترات تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم من خلال التالي:

تسجيل الطلاب السعوديين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية اعتباراً من 16 رمضان 1443، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 23 رمضان 1443هـ.

اعتباراً من 16 رمضان 1443، ويستمر التسجيل حتى تاريخ 23 رمضان 1443هـ. تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية اعتباراً من 16 رمضان 1443هـ، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

اعتباراً من 16 رمضان 1443هـ، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ. التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية اعتباراً من تاريخ 7 شوال 1443، الموافق 26 فبراير 2021م، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

اعتباراً من تاريخ 7 شوال 1443، الموافق 26 فبراير 2021م، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ. تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال اعتباراً من تاريخ 28 شوال 1443، ويستمر نظام نور في استقبال طلبات التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

اعتباراً من تاريخ 28 شوال 1443، ويستمر نظام نور في استقبال طلبات التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ. بدء التسجيل لخريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس من تاريخ 27 ذي القعدة 1443هـ، ويستمر التسجيل متاحاً حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

تسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والأهلية التي تطبق البرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس اعتباراً من 23 محرم 1444هـ، ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق في 17 ربيع الأول 1444هـ.

نظام نور لنتائج الطلاب

تم الإعلان عن من جانب العديد من المدارس الثانوية والمتوسطة عن رفع نتائج الطلاب والطالبات في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج الآن من خلال الدخول من حساب ولي الأمر في نظام نور 1443 أو الطالب واتباع الخطوات التالية:

المرحلة الابتدائية > دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث.

> دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث. المرحلة المتوسطة > دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث.

> دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث. المرحلة الثانوية > دخول برنامج نور > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي والإشعار الأكاديمي.

طريقة استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1442

أعلنت بعض المدارس عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الطلاب واستخراج الشهادات لهم عن طريق الدخول إلى منصة مدرستي من حساب الطالب أو الطالبة، ولكن يجب العلم أن هناك بعض المدارس لم تقم برفع النتائج بالملف الشخصي للطالب.

وفي حال عدم وجود النتائج على منصة مدرستي التعليمية، قم بالدخول إلى نظام نور للنتائج، ومن ثم استخراج النتائج وفقاً للخطوات الموضحة، كما يمكنكم التعرف على طريقة استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي عن طريق متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

نظام نور إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم

في حال فقدان البيانات الشخصية لولي الأمر، فيمكنه إعادة ضبط اسم المستخدم وكلمة السر مرة أخرى من خلال اتباع خطوات إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم في نظام نور التعليمي الموضحة بالفيديو التوضيحي التالي:

وفي حال إطلاق رابط نظام نور بالهوية فقط ورمز التحقق من جانب وزارة التعليم لأوليا الأمور والطلاب والطالبات، فسوف يتم توفيره مباشرةً عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى، ومن يرغب الآن في معرفة مواعيد التسجيل في نظام نور 1444 بعد إعلان الوزارة عنها، يمكنه ذلك من خلال المقال.

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