نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الشامل 2022 نتائج الدورة الربيعية جامعة البلقاء التطبيقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الدورة الربيعية جامعة البلقاء حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن نتائج الدورة الربيعية جامعة البلقاء 2022 ، حيث أن المتحدث الإعلامي لجامعة البلقاء أحمد المناصير أعلن عن موعد نتائج دورة الربيعية 2022 بشكل كامل مع نتائج الإمتحان الجامعي المتوسط فإنه سوف يكون يوم الأحد القادم الموافق 10 من شهر أبريل عام 2022 ، وسوف يتم ظهورها وذلك من خلال عقد مؤتمر صحفي في الساعة الحادية عشر صباحا، سوف نعرض التفاصيل النتائج كاملة خلال الفقرات التالية ومن خلال موقع ثقفني.

نتائج الشامل 2022 بالاسم

لقد تم فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات في جامعة البلقاء التطبيقية دورة الربيع 2022، وذلك من يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير لعام 2022 وتستمر عمليات التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 24 من شهر فبراير لعام 2022 وقد قامت الوحدة بالامتحانات الشاملة يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر مارس لعام 2022 ، حيث كان من المقرر أن يقوم رئيس جامعه البلقاء التطبيقيه أحمد الفخري الأرجواني بعقد مؤتمر صحفي في الساعة 11 صباحا يوم الأحد العاشر من شهر أبريل في الجامعة للإعلان عن تفاصيل النتائج دورة الربيع 2022.

رابط النتائج لدورة الربيع 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج الدورة الربيعية لعام 2022 الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي الذي أعلنت عنه الجامعة من خلال اتباع الخطوات التالية

الضغط على رابط دورة الربيع 2022.

ثم اختيار النتائج لجلسة ربيع 2022.

يدخل الطالب رقم المقعد الخاص به.

ملئ جميع البيانات المطلوبة من الطالب من الاسم وغيره.

ثم تضغط على كلمه استبيان في نهاية الصفحة سوف يتم ظهور النتيجة بعد تحميله.

بعد الانتهاء من ظهور النتيجة رجاء مليء الاستبيان الخاص بجوده الدورة والمادة العلمية التي تم تدريسها بالجامعة.

نتائج جامعه البلقاء التطبيقية

قامت جامعة البلقاء التطبيقية خلال الفترة الماضية بتنظيم امتحانات الربيع لعام 2022، التي تمت تحت التزام كامل بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا حرصا على صحة وسلامة الطلاب والموظفين من خطر الإصابة، حيث أن هذه الجامعة لها العديد من الفروع الكليات التي تنتشر في أرجاء المملكة السعودية، حيث تبلغ عدد كليات الجامعة 24 كلية منها 11 كلية جامعية ومنها 13 كلية تتوزع على جميع المحافظات في المملكة.