زيلينسكي يطالب بمحاسبة» روسيا لارتكابها «جرائم حرب» في أوكرانيا

طالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، متوجهًا إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بـ"محاسبة" روسيا لارتكابها "جرائم الحرب" خلال حربها على بلاده.

قال زيلينسكي خلال وصف للفظائع المزعومة في بوتشا "أشخاص قتلوا في شققهم ومنازلهم... ومدنيون سحقوا بدبابات أثناء جلوسهم في سياراتهم في منتصف الطريق، فقط لمجرد المتعة"، مضيفًا: "المحاسبة يجب أن تكون حتمية".

وأشار إلى أن "مئات الآلاف" من الاوكرانيين رُحّلوا إلى روسيا.