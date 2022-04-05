السودان بصدد تقديم وثيقة للأمم المتحدة تمثل مؤشرا للتعامل مع بعثتها

جدة - نرمين السيد - وقال السفير نادر يوسف وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف، فى تصريحات صحفية، إن تلك الوثيقة تتضمن برامج ومقترحات ورؤى قدمتها الوزارات الاتحادية، لكيفية التعامل مع "يونيتامس" خلال المرحلة المقبلة، وبما يتطابق مع المهام التى كلفت بها البعثة.

وترأس عضو مجلس السيادة الانتقالى الفريق إبراهيم جابر، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة.

وقال السفير نادر يوسف وكيل وزارة الخارجية المكلف، إن الاجتماع استعرض التحضيرات الخاصة بالوزارات الاتحادية للتعامل مع متطلبات ونشاط الأمم المتحدة وبالتحديد بعثة "يونيتامس".

ولفت إلى أن الاجتماع استعرض مواقف الدول الأعضاء فى مجلس الأمن فيما يتعلق بالتقرير الذى طرح أمام المجلس بخصوص "يونيتامس" فى السودان.

ونوه بأن الاجتماع أكد على ضرورة التواصل مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، خاصة التى أبدت مقترحات ورؤى إيجابية وواقعية، معربا عن شكره وتقديره لها، لموقفها الداعمة والمساندة للسودان فى هذه المرحلة المهمة.