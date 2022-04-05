كلمة لزيلينسكى بمجلس الأمن.. وجوتيريش يطالب بمفاوضات جادة لإنهاء الأزمة

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى فى كلمة له عبر الفيديو أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، حسبما نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الروس الذين هاجموا ضاحية كييف "لم تكن هناك جريمة واحدة لم يرتكبوها هناك"..منتقدا العملية الروسية فى مدينة بوتشا الأوكرانية، مشيراً إلى أنه يتوقع من الروس "إلقاء اللوم على الجميع لمجرد تبريرهم أفعالهم" فى أوكرانيا وأن كييف لديها "أدلة قاطعة" تظهر حقيقة ما حدث خلال الهجمات على بوتشا.

ودعا الرئيس الأوكرانى إلى محاكمة "من أصدروا الأوامر" من الجيش الروسى بتنفيذ هجمات فى أوكرانيا بتهمة "جرائم الحرب"، وكذلك إلى مثول أى روسى أصدر "أوامر جنائية" أمام محكمة.. وحث زيلينسكى مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة على توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.

من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم فى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، إن: "هناك دولا كثيرة تنتهك قواعد إدارة مجلس الأمن الدولى".

وشدد نيبينزيا، فى كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولى حول التطورات فى أوكرانيا، على أن هناك دولا غربية فى مجلس الأمن ترفض طلبات دول بعقد اجتماعات فى مجلس الأمن، لافتا إلى أن مجلس الأمن يعمل على حل أزمة روسيا بشكل غير منسق والوضع غير مقبول، وبناء على ذلك أرسلت وثيقة رسمية أمس للمجلس.

من جانبها قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، ردا على المندوب الروسى: "نحن لم نرفض طلبك لعقد اجتماع، حيث طلبتم عقد اجتماع يوم الاثنين ونحن طرحنا كرئاسة أن نعقد الاجتماع بالإضافة مع اجتماع اليوم أو عقب اجتماع هذه الجلسة، ونحن قدمنا للاتحاد الروسى خيار عقد جلسة مشتركة وفعلنا كل شئ بما يتماشى مع النظام الداخلى المؤقت ولم نتلق أى شكوى أخرى من أعضاء المجلس حول هذه المسألة".

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،: "إننا بحاجة إلى مفاوضات سياسية جادة تنهى الأزمة فى أوكرانيا".

وشدد جوتيريش، فى كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولى حول التطورات فى أوكرانيا، على أن الأزمة فى أوكرانيا تشكل أخطر التحديات للنظام الدولى وهيكلية السلام العالمى المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة بسبب طبيعتها وحدتها وتبعاتها..مشيرا إلى أن الأزمة نجم عنها خسائر كبيرة فى الأرواح وتدمير كبير للمراكز الحضارية وللبنى التحتية المدنية.

وأوضح أن العملية الروسية أسفرت عن نزوح أكثر من 10 ملايين شخص فى شهر واحد وهى أسرع موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية، كما أدت إلى ارتفاع كبير فى أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة، قائلا: " لأن روسيا وأوكرانيا هما من أعمدة هذه الأسواق ولقد قوض ذلك سلاسل الإمداد ورفع من تكلفة النقل بما فرض ضغطا إضافيا على العالم النامى"..مشيرا إلى أن 74 دولة نامية باتت عرضة اليوم إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة بسبب حرب أوكرانيا.

وأعرب عن أسفه لرؤية انقسام فى صف مجلس الأمن ليس فقط فى مسألة أوكرانيا ولكن فى المسائل الأخرى التى تهدد السلم والأمن الدوليين، مطالبا فى الوقت ذاته المجلس ببذل قصارى جهده لوقف العملية العسكرية الروسية والحد من تأثيرها على الشعب الأوكرانى الذى يعانى وعلى الضعفاء والبلدان النامية حول العالم.

وفى سياق آخر، قالت وزير الخارجية الكندية، ميلانى جولى، إن الصور القادمة من بلدة بوتشا الأوكرانية "تظهر بوضوح" وقوع "جرائم حرب" على حد وصفها.