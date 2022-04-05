مجموعة الاتصال العربية تبحث مع وزير خارجية أوكرانيا جهود حل الأزمة

جدة - نرمين السيد - وأكدت المجموعة خلال اللقاء الذى جرى فى بولندا على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة على أساس القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامتها الاقليمية..معربا الوفد العربى عن القلق من امتداد أمد الأزمة وتبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية.

وبحث الوفد العربى كذلك مع وزير الخارجية الأوكرانى الجهود المبذولة لوقف النار والتوصل لاتفاق لحل الأزمة واستعادة السلم والأمن.

وأكد الوفد دعمه لمسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسى والأوكرانى، واستعداده لإسناد هذا المسار بهدف التوصل إلى وقف العمليات العسكرية، تمهيدا لحل سياسى مستدام للأزمة على الأسس التى تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة وتحفظ سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية والمصالح المشروعة للطرفين..مشددا على أنه يضطلع بهذا الجهد فى ضوء علاقات العالم العربى المتميزة مع روسيا وأوكرانيا، وحرصا على الأمن والسلام.

وقد استمع الوفد من وزير خارجية أوكرانيا إلى استعراض لنتائج المحادثات الجارية لتحقيق اتفاق أوكرانى-روسى والموقف الأوكرانى خلالها.

وأكد الوزراء العرب أهمية استمرار التنسيق للحفاظ على سلامة الجاليات العربية الموجودة حاليا فى أوكرانيا، وتسهيل عبور من يرغب منهم بالمغادرة إلى الدول المجاورة..كما بحث الجانبان خلال الاجتماع كذلك العلاقات الراسخة التى تربط العالم العربى بأوكرانيا وشعبها الصديق.

وكان الوفد العربى الذى رأسه فى زيارة بولندا رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر، قد اجتمع بوزير الخارجية البولندى فور وصوله إلى وارسو، حيث شكره الوفد على تسهيل مهمته لقاء الوزير الأوكرانى فى بلاده، وكذلك على الإجراءات البولندية لتسهيل عبور المواطنين العرب الذين يغادرون أوكرانيا عبر بولندا.

كما بحث الوفد مع الوزير البولندى جهود حل الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها والعلاقات العربية البولندية.