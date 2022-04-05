البحرين وبريطانيا تبحثان أوجه التعاون المشترك لنشر قيم التسامح

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، اليوم الثلاثاء، مع وفد برلمانى من مجموعة الاتفاقيات الإبراهيمية فى المملكة المتحدة برئاسة الدكتور ليام فوكس عضو مجلس العموم بالبرلمان البريطانى، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لكل ما من شأنه ترسيخ مبادئ الاتفاقيات الإبراهيمية، ونشر قيم التسامح والإخاء والتعايش السلمى، وتبنى المبادرات الفاعلة لتحقيق الأهداف المشتركة.





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