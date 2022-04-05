واشنطن تحمل طهران المسؤولية فى عرقلة محادثات فيينا

وقال برايس، حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن جميع المعنيين بالمحادثات يعرفون بالضبط من الذى تقدم باقتراحات بناءة ومن تقدم بطلبات لا صلة لها بالاتفاق حول الملف النووى، وكيف وصلنا إلى هنا"، فى إشارة واضحة إلى أن عرقلة المفاوضات سببها الموقف الإيرانى.
ويأتى هذا التصريح بعد أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن توقف المحادثات بين طهران والقوى العالمية فى فيينا بهدف إحياء الاتفاق النووى المبرم عام 2015.
وتجرى فى فيينا منذ أشهر مفاوضات بين إيران من جهة والصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا من جهة أخرى لإحياء الاتفاق النووى الإيرانى، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه فى 2018، وتشارك الولايات المتحدة فى المفاوضات بشكل غير مباشر عبر وسيط من الاتحاد الأوروبى.
وصرح مسؤولون من دول عدة مشاركة بينها إيران خلال الأسابيع الأخيرة أن الاتفاق بات قريبا جدا، لكنه لم ير النور رغم ذلك، بسبب عراقيل مختلفة، من بينها مطالبة طهران بإزالة اسم الحرس الثورى من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، رغم أن واشنطن أكدت مرارا أن هذا الأمر لن يعنى على أى حال رفع العقوبات عن المنظمة.
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