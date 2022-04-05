للسعودي والمقيم وبالتقسيط على 5 سنوات تمويل شخصي بدون كفيل

السعودي وأيضاً المقيم يبحث عن أفضل العروض التمويلية الميسرة واليوم ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سنتعرف سوياً على تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى متاح لكل العملاء السعوديين وكذلك المقيمين كما يمتاز هذا التمويل أيضاً بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ولا يحتاج إلى كفيل عند التقديم.

للسعودي والمقيم وبالتقسيط على 5 سنوات تمويل شركة اليسر

هناك العديد من منتجات الأفراد التى تقدمها شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية ومن بين تلك المنتجات التمويل الشخصي بأقساط ميسرة بقيمة مالية ربما تصل إلى 300 ألف ريال سعودي ولهذا التمويل أيضاً العديد من المميزات منها

يتميز التمويل لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي لدى شركة اليسر بأن المتقدم يحصل على مبلغ تمويلي بقيمة ربما تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

يتميز كذلك تمويل شركة اليسر بأنه متاح بدون كفيل أو ضامن.

لا يحتاج أيضاً تمويل شركة اليسر إلى أى رسوم إدارية.

يمكن تقسيط سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 5 سنوات.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل

القرض الشخصي الذي يتميز بأنه تمويل بأقساط شهرية ميسرة ومرنة وكذلك متاح لكافة العملاء سواء المواطن السعودي وأيضاً المقيم ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر للتمويل وهي

يشترط أن يكون سن المتقدم سواء السعودي أو المقيم لا يقل عن 22 عام ولا يتجاوز 60 عام.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر قبل طلب التمويل.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

الخطوات التقديم على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

أتاحت شركة اليسر للتمويل طلب التمويل الشخصي اونلاين من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل وبعد الضغط على طلب التمويل يتم فتح نموذج ويتم إدخال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية.