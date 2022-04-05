كم سعر شحن جواهر فري فاير 2022 مركز غارينا الرسمي للشحن

مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري لحوالي 3 جنيهات، فقد بدا البحث عن كم سعر شحن جواهر فري فاير مع هذا الارتفاع المشار إليه، من خلال مركز غارينا الرسمي للشحن، لما تتمتع به الجواهر من أهمية في هذه اللعبة تجعل اللاعب لا يستطيع الاندماج في اللعب بدونها، حيث يعمل اللاعب على شراء العديد منها من اجل تقوية موقفه في اللعب وجعل اللاعب من بين ألأقوياء في الحرب التي تنصب على أعداد المحاربين في اللعبة، وما يكون على اللاعب من القضاء على كافة الأعداء.

كم سعر شحن جواهر فري فاير

أعلنت شركة Garena عن ما يكون من استطاعة لاعب الحرب فري فاير الدخول وشراء ما يلزمه من أحجار كريمة وجواهر يتمكن من خلالها من شراء الأدوات الخاصة بالحرب ومعدات القتال الثقيلة والخفيفة، فضلا عن المدمرات النادرة والأسلحة الفتاكة التي تعمل في صدد انتصار اللاعب في اللعبة وقتل كافة المحاربين والبقاء حيا، إذ أن على كل لاعب في هذه اللعبة التي تصنف بين اشهر ألعاب القتال الشرس محاولة البقاء حيا بمفرده بعد موت باقي المحاربين.

أسعار شحن فري فاير مصري

اعلن موقع جارينا عن كم سعر شحن جواهر فري فاير والذي يكون وفقا للأسعار الآتية

عدد 100 جوهرة + 10 هدية تقدر بسعر 18.87 من الجنيهات المصرية.

بينما 21+210 جواهر تكون بسعر 37.55 جنيه مصري.

ومن يريد عدد 530+ 53 من الجواهر تمثل سعر 93.79 جنيها مصريا.

أما 1080 + 108 جوهرة تم الإعلان عن سعر 187.20 جنيه مصري.

أسعار شحن جواهر لعبة فري فاير

سعر شحن جواهر فري فاير يعتمد على كمية الجواهر المطلوب شرائها.

والتي لابد من كتابة الكمية من جانب العميل في الموقع الرسمي جارينا من اجل إتمام صفقة البيع بنجاح.

كما اعلن جارينا في هذا السياق على منح اللاعب عدد من الجواهر الإضافية على سبيل الهدية.

إذا تم الشراء الفعلي للجواهر بأي من الطرق المعلنة في الموقع والخاصة بحساب اللاعب في أي من البنوك أو ما يحتوي عليه الهتف من رصيد.

مركز غارينا للشحن الرسمي

يعمل مركز جارينا فري فاير على تزويد اللاعب بما يحتاج إليه من جواهر وإضافة عدد آخر إلى الجواهر المطلوبة في حدود أسعار تم الإعلان عنها بصورة أساسية، بالإضافة إلى أسعار عروض مخفضة يتم الإعلان عنها بشكل مستمر من جانب غارينا لأجل العمل على التيسير على اللاعبين في اللعب والتحكم في الحرب.