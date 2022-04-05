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عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة لعامل وافد هل تتفاوت من حالة إلى أخرى أم لا؟ هذا ما سوف نتعرف عليه اليوم خلال هذا المقال، ولكن يجب العلم بأن بعدما تنتهي من تجديد التصريح بفترة سوف تلجأ إلى تجديد الإقامة عن طريق جواز السفر، فما هي الشروط التي يجب توافرها والأوراق والمستندات وكذلك الرسوم التي يجب دقعها، كل هذا سوف نتعرف عليه خلال هذا المقال، فتابعونا.

رسوم تجديد الإقامة لعامل وافد

بعد الانتهاء من تجديد تصريح الإقامة الإلكتروني وتقديمه عبر منصة أبشر، حدد المسار للوصول إلى معلومات جواز سفرك.

عندما تحصل على تصريح إقامة جديد، تحتاج إلى إرفاق البيانات القديمة بمكتب جوازات السفر الخاص بك، سيتم إرجاع المبلغ في مكتب الجوازات.

الدفع ببطاقة الخصم أو نقدًا، إذا كان لديك حساب مصرفي، فيمكنك أيضًا الدفع إلكترونيًا.

رسوم تجديد تصريح الإقامة 600 ريال في السنة.

رسوم التجديد للعمالة المنزلية والسائقين الأفراد 600 ريال في السنة.

تجديد تصريح الإقامة للموظفين الدائمين بتكلفة 650 ريال سعودي.

رسوم اضافية للأطفال 500 ريال في السنة.

طريقة سداد رسوم تجديد الإقامة إلكترونياً

يتم دفع رسوم التجديد إلكترونيًا من موقع مصرف الراجحي باتباع بعض الخطوات البسيطة الموضحة في السطور التالية:

برجاء الدخول إلى موقع مصرف الراجحي مباشرة من هذا الرابط. أدخل اسم المستخدم الخاص بك ثم كلمة المرور الخاصة بك. ثم أدخل رقم التحقق الخاص بك. انقر فوق الزر [إغلاق]. حدد قائمة المرافق. ثم اختر من قائمة المدفوعات. اختر من قائمة المدفوعات الحكومية. ثم اختر دفع رسوم التسجيل. ثم أدخل عنوان الموظف. أدخل المعلومات المطلوبة في القائمة. أدخل المبلغ للدفع. انقر فوق الزر [الدفع]. انقر فوق الزر طباعة الإيصال.

شروط تجديد الاقامة في السعودية

تحدد وزارة الداخلية السعودية شروطًا مختلفة لتمديد تصريح إقامة العمال الوافدين التي يجب على الوافدين استيفائها من أجل تحديد مكانهم. الشروط كالتالي:

عدم وجود مخالفة لحركة المركبة برقم الاقامة الاجنبي.

في حالة حدوث خرق للسيارة، يجب عليه دفع التكلفة قبل التقدم بطلب لتمديد الإقامة.

لم تنته صلاحية جواز سفرك، ويجب أن يكون صالحًا لمدة 6 أشهر على الأقل.

أيضًا، يجب ألا تكون هناك مزاعم بأن الموظف قد هرب.

عقد العمل ساري المفعول حتى انتهاء العنوان الجديد.

لا توجد جرائم أو إجراءات قضائية ضد الوافدين في السعودية.

عدم التسجيل لإصدار تأشيرة نهائية.

غرامة عدم تجديد الإقامة

يجب على جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية تجديد تصريح إقامتهم قبل انتهاء صلاحيته، حيث فرضت حكومة المملكة العربية السعودية بعض العقوبات على عدم التجديد بعد انتهاء الصلاحية، والعقوبات هي: