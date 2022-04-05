نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الملك” يسطع في ليالي البرتغال صلاح يزين تشكيلة ليفربول الليلة تفاصيل وموعد مباراة ليفربول وبنفيكا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن ملعب “النور” مباراة ليفربول وبنفيكا، في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لحساب جولة الذهاب، في سهرة رمضانية متوقع أن تكون ممتعة عاد الملك المصري فخر العرب محمد صلاح، لليفربول بعد نهاية مغامرته للوصول بالفراعنة إلي المونديال، والتي لم تساعده الظروف في تحقيق حلمة، اللقاء الليلة سوف ينقل عبر قنوات بي إن سبورت القطرية بصورة حصرية، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصل المباراة والتشكيل المتوقع.

كان ليفربول قد تخطى عقبة إنتر ميلان الإيطالي، في الدور الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف بمجموع المباراتين، بينما تأهل بنفيكا على حساب فريق أياكس أمستردام الهولندي، ليضرب الفريقين موعداً في الدور ربع النهائي، ويسيعان للعبور إلي الدور نصف النهائي ليلاقي الفائز من مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد فيا ريال الإسباني، وفيما يلي موعد المباراة بتوقيت معظم الدول العربية.